Euro Bölgesi’nde enflasyon şubatta yüzde 0,9 yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ocak ayı verilerine göre, Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları yıllık değişim beklentisi olan yüzde 1’in altında, yüzde 0,9 artarken, Avrupa Birliği genelinde aylık değişim yüzde 1,2 artış oldu.

Tüketici fiyatlarındaki artışa en büyük katkı yüzde 0,65 ile hizmetlerden gelirken, enerji harici sanayi malları fiyatları yüzde 0,37 yükseldi. Diğer yandan ocak ayında enerji fiyatları yüzde 0,41 azaldı.

Euro Bölgesi’nde en yüksek enflasyon yüzde 3,6 ile Polonya’dan, en düşük enflasyon ise yüzde negatif 2,4 ile Yunanistan’dan geldi.