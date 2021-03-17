Euro Bölgesi’nde enflasyon şubatta yüzde 0,9 yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) şubat ayı verilerine göre, Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları yıllık değişim beklentisi olan yüzde 1,1’lik artışa rağmen, bir değişim göstermeyerek yüzde 0,9 düzeyinde sabit kaldı. Aylık bazda değişim ise, beklentileri karşılayarak yüzde 0,2 düzeyinde oldu.

Avrupa Birliği genelinde yıllık değişimi ocak ayındaki yüzde 1,2’lik artış sonrasında, yüzde 1,3 artış yönünde oldu.

Tüketici fiyatlarındaki artışa en büyük katkı yüzde 0,55 ile hizmetlerden gelirken, gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri fiyatları yüzde 0,29, enerji dışı sanayi ürünleri ise yüzde 0,26 arttı.

Euro Bölgesi’nde en yüksek enflasyon yüzde 3,6 ile Polonya’dan, en düşük enflasyon ise yüzde negatif 1,9 ile Yunanistan’dan geldi.