Euro Bölgesi’nde enflasyon tahmini nisanda yüzde 1,6 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) nisan ayı öncü verilerine göre, Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları yıllık değişim beklentisini karşılayarak yüzde 1,6 arttı. Aylık bazda değişim ise, yüzde 1,3 artış yönünde oldu.

Tüketici fiyatlarındaki artışa en büyük katkı yüzde 10,3 ile enerjiden gelirken, gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri fiyatları yüzde 1, hizmet fiyatları ise yüzde 0,9 arttı.

Euro Bölgesi’nde en yüksek enflasyon yüzde 3,3 ile Lüksemburg’dan, en düşük enflasyon ise yüzde negatif 0,8 ile Yunanistan’dan geldi.