Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 1,6 arttı

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nin tüketici fiyatları nisan ayında beklentileri karşılayarak yüzde 1,6 arttı.

Endeksteki artışa en büyük katkı yüzde 0,96 artışla enerji fiyatlarından gelirken, tüm alt endekslerde artış görüldü.

Üye ülkeler arasında en düşük enflasyon düzeyleri negatif yüzde 1,1 ile Yunanistan ve yüzde negatif 0,1 ile Portekiz’de görüldü. En yüksek enflsyon değerleri ise yüzde 5,2 ile Macaristan ve yüzde 5,1 ile Polonya'da görüldü.