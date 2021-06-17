Euro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 2 arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Euro Bölgesi'ne ait mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre Euro Bölgesi’nde TÜFE mayıs ayında beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 2 arttı.

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyona en büyük katkı yüzde 1,19 ile enerji fiyatlarından gelirken hizmetlerde görülen artış yüzde 0,45 oldu.

TÜFE’deki aylık bazdaki değişim ise beklentiler doğrultusunda yüzde 0,3 arttı.

Ortak para birimini kullanan ülkeler arasında en yüksek enflasyon yüzde 5,3 ile Macaristan’da, yüzde 4,6 ile Polonya’da ve yüzde 4 ile Lüksemburg’da görüldü. En düşük enflasyon ise negatif yüzde 0,2 ile Yunanistan’da, yüzde 0,2 ile Nalta’da ve yüzde 0,5 ile Portekiz’de görüldü.

Avrupa Birliği’nde ise yıllık enflasyon, nisan ayındaki yıllık yüzde 2’lik artış sonrasında, yüzde 2,3 arttı. Endeks geçtiğimiz yılın aynı ayında yüzde 0,6 artmıştı.