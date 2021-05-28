Euro Bölgesi’nde güven endeksleri mayısta yükseldi
Euro Bölgesi’nde tüm güven endeksleri mayıs ayında yükseldi.
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Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı Euro Bölgesi tüketici güveni, beklentiler doğrultusunda, negatif 8,1 puandan, negatif 5,1 puana yükseldi.
Euro Bölgesi’nde ekonomik hassasiyet göstergesi ise mayıs ayında, aylık 4 puan arttı ve 114,5 puana yükseldi.
Sanayi güveni mayıs ayında, 10,9 puandan, 0,6 puan artışla 11,5 puana yükselirken, hizmet güveni 2,2 puandan 11,3 puana yükseldi. Piyasa beklentileri sanayi güveni için 11 puan ve hizmet güveni için 7,5 puana artış yönündeydi