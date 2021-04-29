Euro Bölgesi’nde güven endeksleri nisanda yükseldi
Euro Bölgesi’nde tüm güven endeksleri mart ayında yükseldi.
Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı nisan Euro Bölgesi tüketici güveni, beklentiler doğrultusunda, mart ayındaki negatif 10,8 puandan, negatif 8,1 puana yükseldi.
Euro Bölgesi’nde ekonomik hassasiyet göstergesi ise nisan ayında, aylık 9,4 puan arttı ve 110,3 puana yükseldi.
Sanayi güveni nisan ayında, negatif 2,1 puandan, 10,7 puana yükselirken, hizmet güveni negatif 93,6 puandan 2,1 puana yükseldi. Piyasa beklentileri sanayi güveni için 3 puana ve hizmet güveni için negatif 8,1 puana yükselme yönündeydi.