Euro Bölgesi'nde hizmet PMI kasımda 41,7 puana geriledi

Euro Bölgesi'nde hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) kasım ayında, ekim ayına göre 5,2 puanlık düşüşle, 41,7 puana geriledi.

Euro Bölgesi'nde bileşik PMI ise kasımda 4,7 puan geriledi ve 45,3 değerini aldı. Analistler iki verinin de beklentilere göre hafifi olumlu olduğunu belirttiler.

IHS Markit ekonomisti Chris Williamsom, endekste görülen düşüşün bahar ayında görülen düşüşe göre hafif olduğunu belirterek, "İmalat sektöründe bahar aylarında görülen düşüşler yaşanmadı, hizmet sektöründe görülen düşüş ise ilk kısıtlamalara göre kıyaslandığında hafif kaldı" dedi.