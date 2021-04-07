Euro Bölgesi'nde hizmet PMI martta 49,6 puana yükseldi

Euro Bölgesi'nde hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mart ayında, şubat ayına göre 3,9 puan artışla, 49,6 puana yükseldi.

Euro Bölgesi'nde bileşik PMI ise martta 4,4 puan artışla geçtiğimiz temmuz ayından bu yana en yüksek değeri olan 53,2 puana yükseldi. Analistler iki verinin de beklentilere göre hafif olumlu olduğunu belirttiler.

IHS Markit ekonomisti Chris Williamson, Euro Bölgesi’nde işletme faaliyetlerinin mart ayından dört aylık düşüşten toparlanmaya başladığını ve artışın beklentilerin üzerinde olduğuna işaret etti. İmalatın Almanya liderliğinde hızlandığını ifade eden Williamson, “Güçlü talep etkisiyle biriken siparişlerin neredeyse 3 yılın en yüksek düzeyine yükselmesi, iş gücünü ihtiyacını artırırken istihdam artışına neden olabilir” dedi.