Euro Bölgesi'nde hizmet PMI mayısta 55,1 puana yükseldi

Euro Bölgesi'nde hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mayıs ayında, nisan ayına göre 4,6 puan artışla, 55,1 puanla 35 ayın zirvesine yükseldi.

Euro Bölgesi'nde bileşik PMI da mayıs ayında 3,1 puan arttı ve 56,9 puana yükseldi. Analistler iki verinin de beklentilere göre olumlu olduğunu belirttiler.

IHS Markit ekonomisti Chris Williamson, mal ve hizmetlere olan talebin, COVID-19 kısıtlamaları gevşerken Euro Bölgesi’nde 15 yılın en keskin artışını gördüğünü söyledi. COVID-19 tedbirlerinin, mayıs ayında geçen ekim ayından bu yana en hafif seviyeye indirilmesinin hizmet sektörü faaliyetlerinde özellikle belirgin bir iyileşmeyi kolaylaştırdığını ve buna rekor üretim genişlemesinin eşlik ettiğini söyledi.