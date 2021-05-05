Euro Bölgesi'nde hizmet PMI nisanda 50,5 puana yükseldi

Euro Bölgesi'nde hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) nisan ayında, mart ayına göre 0,9 puan artışla, 50,5 puana yükseldi.

Euro Bölgesi'nde bileşik PMI da nisan ayında 0,7 puan arttı ve 53,8 puana yükseldi. Analistler iki verinin de beklentilere göre hafif olumlu olduğunu belirttiler.

Euro Bölgesi’nde hizmet PMI’da görülen artışıa en büyük destek, 55,2 puanla 25 ayın zirvesine çıkan İspanya’dan geldi.

IHS Markit ekonomisti Chris Williamson, Euro Bölgesi’nde işletme faaliyetlerinde iki aydır görülen artışın ikinci çeyrekte Euro Bölgesi’nin çift dipli ekonomik durgunluktan çıkacağına işaret ettiğini söyledi. Gelecek aylarda COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesini beklediğini ifade eden Williamson, “Toparlanmanın boyutu kısıtlamaların ne ölçüde gevşetileceğine bağlı” dedi.