Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü güçlü seyre devam etti

IHS Markit Euro Bölgesi hizmetler sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI), eylülde, 56,3'lük beklentileri aşarak, nihai 56.4​ ile 56.3 olarak açıklanan öncü verinin üzerinde açıklandı.

Hizmetler ve imalat sanayinde enflasyon baskılarının güçlü seyrini sürdürmesi talebin gerilemesine yol açarken, şirketler tedarik zinciri sıkıntıları ve enflasyon baskısının devam edeceğini öngördü.

İmalat ve hizmetler sektörünü birlikte izleyen bileşik PMI ise nihai 56.2 ile 56.1 olan öncü verinin üzerinde bir değer aldı.