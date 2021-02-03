Euro Bölgesi’nde hizmet sektörü ocakta geriledi

Euro Bölgesi hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ocak ayında, bir önceki aya göre 1 puan gerileyerek, 45,4 puana geriledi.

Euro Bölgesi bileşik PMI ise aylık 1,3 puanlık düüşle 47,8 puana geriledi.

IHS Markit ekonomisti Chris Williamson, Euro Bölgesi ekonomisinin 2021 yılına COVID-19 salgını etkisiyle zorlu bir başlangıç yaptığına işaret etti ve, “İmalatta görülen büyüme kimi zayıflıkları dengelemeye devam etti. Kimi fabrikalarda salgın sebepli azalan talep ve tedarik sorunları sebebiyle çıktı büyümesi azaldı” dedi.