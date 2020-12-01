Euro Bölgesi'nde imalat PMI 53,8 puana yükseldi

Euro Bölgesi'nde kasım ayı imalat faaliyetlerinde görülen artış etkisiyle imalat PMI 0,2 puanlık artışla 53,8 puana yükseldi.

Bölgenin bir önceki ayda imalat PMI verisi 49,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Endekste görülen artışta ana ve ara mallar sektörlerinde görülen büyüme ve tüketici mallarında görülen hafif artış etkili oldu.

İmalat faaliyetleri ve yeni siparişler üst üste beşinci ayda artışa devam devam ederken, artış bir önceki aya göre daha yavaş oldu.

Diğer yandan iş güven endeksi 36 ayın zirvesine yükseldi.

IHS Markit ekonomisti Chris Williamson, Euro Bölgesi imalat faaliyetlerinin kasım ayında yükseldiğini ancak ekim ayında görülen 32 ayın zirve düzeyinin altında kaldığına işaret etti.