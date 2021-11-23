Euro Bölgesi’nde imalat PMI güçlendi
Euro Bölgesi’nde imalat ve hizmet aktivitesi kasım ayında güçlendi.
Euro Bölgesi’nde öncü hizmet PMI endeksi kasım ayında 54.4’ten 56.6’ya, imalat PMI endeksi 58.3’ten 58.6’ya yükseldi.
IHS Markit öncü verilerine göre Bileşik PMI ekim ayındaki 54.2’den 55.8’e çıktı.
Endekslerin 50’nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor.
Almanya’da da imalat sektörü aktivitesi kasım ayında güçlü seyrini korudu. İmalat PMI 57.6 oldu, önceki 57.8’di.
Hizmet PMI endeksi 53.4 ile 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Fransa’da ise imalat PMI 53.6’dan 54.6’ya yükseldi. Beklenti 53.1’di. Hizmet PMI endeksi 56.6’dan 58.2’ye çıktı. Beklenti 55.5’ti.