Euro Bölgesi'nde imalat sektörü büyümesi ocak ayında hızlandı
Tedarik zincirlerinde yaşanan darboğazların hafiflemeye başlaması Ocak ayında Euro Bölgesi'nde imalat sektörü aktivitesini hızlandırdı. Ancak bu hızlandı Euro Bölgesi üyesi ülkelerin tamamında aynı şekilde hissedilmedi.
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IHS Markit imalat PMI Ocak ayında nihai verilerle son 5 ayın en yüksek seviyesi olan 58,7 puana çıktı. Aralık ayında imalat PMI 58,0 olurken, Ocak ayı için flash tahmin 59,0 seviyesinde gerçekleşmişti.
Almanya'da imalat PMI Ocak ayında 57,4 puandan 59,8 puana yükseldi.
Euro Bölgesi'nde üretim alt endeksi Ocak ayında Aralık ayındaki 53,8 puandan 55,4 puana yükseldi.
Çıktı fiyat endeksi de Ocak ayında 70,2 puandan 72,7 puana çıktı.