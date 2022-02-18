Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi aralıkta sert düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 4 düştü. İnşaat üretimi, 2020'nin aralık ayına göre ise yüzde 3,9 gerileme gösterdi.

AB'de inşaat üretimi aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 3,1, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 1,8 düştü.

Öte yandan, 2021 yılı genelinde inşaat üretimi önceki yıla kıyasla Euro Bölgesi'nde yüzde 5,2, AB'de de yüzde 4,8 arttı.

AB ülkeleri arasında aralıkta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 7,2 ile Macaristan'da, yüzde 4,6 ile İsveç'te ve yüzde 3,2 ile Belçika'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 8,1 ile Avusturya'da, yüzde 7,3 ile Almanya’da ve yüzde 7 ile Fransa'da belirlendi.

Yıllık bazda inşaat üretimi Macaristan'da yüzde 29, İtalya'da 19,3 ve İsveç'te 9,6 artarken, Almanya'da yüzde 13,6, Slovenya'da 6,4 ve Avusturya'da yüzde 4,3 geriledi.