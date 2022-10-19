Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,6 azaldı. İnşaat üretimi, 2021'in ağustos ayına göre ise yüzde 2,3 yükseldi.

AB'de de inşaat üretimi ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,4 gerilerken, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ağustosta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 2,5 ile Romanya'da, yüzde 2,3 ile Portekiz'de ve yüzde 2 ile Avusturya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 4,4 ile Macaristan'da, yüzde 3,7 ile Hollanda'da ve yüzde 2,1 ile Almanya'da belirlendi.