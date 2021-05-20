Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) Euro Bölgesi mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerine göre, bu yılın mart ayında şubat ayına kıyasla yüzde 2,7, geçen yılın mart ayına kıyasla da yüzde 1,8 arttı.

Euro Bölgesi’nde inşaat üretiminin nisanda bir önceki aya kıyasla artmasında inşaat yapımının yüzde 1,3, inşaat mühendisliği ise yüzde 9,4 artması etkili oldu.

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB’de ise inşaat üretiminin mart önceki aya oranla yüzde 2,2 arttığını ve önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde yüzde 14,9 azaldığını ortaya koydu.

AB’nin inşaat üretiminde mart ayında önceki aya kıyasla görülen artışa, inşaat mühendisliğinin yüzde 7,7 ve inşaat yapımının da yüzde 1,1 yükselmesi katkı sağladı.

Verisi bulunan AB ülkeleri içinde, mart ayında inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla azalış, yüzde 7,3’le Fransa’da, en fazla artış da yüzde 11,5 ile Macaristan’da görüldü.