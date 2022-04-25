Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi yüzde 1,9 arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı Şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi. İnşaat üretimi, 2021'in Şubat ayına göre ise yüzde 9,4 artış gösterdi.

AB'de inşaat üretimi ise şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 1,1, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 8,6 yükseldi.

AB ülkeleri arasında şubatta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 13,3 ile Macaristan'da, yüzde 8,4 ile Slovenya'da ve yüzde 5,3 ile Avusturya'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 7 ile İsveç'te, yüzde 6 ile Polonya'da ve yüzde 0,7 ile de Almanya'da gerçekleşti.

Yıllık bazda inşaat üretimi Macaristan'da yüzde 42,3, Slovenya'da yüzde 32,3 ve Polonya'da yüzde 21,2 artarken, İsveç'te yüzde 11,4 ve İspanya'da yüzde 0,8 geriledi.