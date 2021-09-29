Euro Bölgesi’nde iş dünyası ve tüketici beklenti endekslerinde sürpriz yükseliş

Hem iş dünyasının hem de tüketicilerin ekonomik beklentilerini izleyen ve Komisyon tarafından açıklanan İş dünyası ve tüketici güveni anketinde eylül ayında düşüş beklenirken yükseliş kaydedildi. Ağustosta 117,6 olarak açıklanan endeksin eylülde 116,9’a gerilemesi beklenirken, endeks 117,8’e yükseldi. İş İklimi endeksi 1,74’ten çok hafif bir düşüşle 1,72’ye gerilese de Tüketici Güven Endeksi eylülde beklentilere paralel -5,3’ten -4,0’e yükseldi.

Sanayiye ilişkin beklenti endeksinde de düşüş beklenirken güçlü bir yükseliş kaydedildi ve endeks 13,8’den 12,5’e düşmesi beklenirken, 14,1’e yükseldi.

Reuters ekonomistlerinin hizmet sektörüne ilişkin tahminleri ise tek kötü gelen alt kalem oldu. Hizmet Beklenti endeksi eylülde 16,8’den 16,5’e gerilemesi öngörülürken, Delta varyantına bağlı endişelerle 15,1’e geriledi. Tüketici Enflasyon Beklentisi endeksi 31,1’den 33,1’e yükselirken, enerji ve tedarik darboğazları bu yükselişin sürpriz olmasını engelliyor. Satış fiyatlarına ilişkin beklenti endeksi ise 37,2’den 38,2’ye yükseldi.