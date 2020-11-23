Euro Bölgesi'nde işletme faaliyetleri kasımda azaldı

Euro Bölgesi hizmet satın alma yöneticileri endeksi kasım ayında, ekim ayındaki 50 puandan, 45,1 puana gerileyerek üst üste üçüncü ayda da geriledii, imalat satın alma yöneticileir endeksi ise 54,8 puandan, 53,6 puana gerileyerek temmuz ayından bu yana en düşük düzeyine geriledi.

Euro Bölgesi'nde bileşik satın alma yöneticileri endeksi ise kasımda, 50 puandan 45,1 puana geriledi.

IHs Markit ekonomisti Chris Wiliamson, hem imalat hem hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar gelcek sene ile ilgili olarak büyüme öngörüyorlar ve iyimser bir havadalar. Dördüncü çeyrekte görülen ekonomik gerileme bölgenin toparlanma süresini uzatıyor. 2020 yılının yüzde 7,4'lük ekonomik gerilemesine karşılık olarak, 2021 yılında sadece yüzde 3,742lik bir büüyme bekleniyor" dedi.