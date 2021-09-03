Euro Bölgesi’nde işletme faaliyetleri yavaşlamaya rağmen büyüyor

Euro Bölgesi’nin hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında, temmuz ayında görülen 59,8 puandan, 59 puana gerilese de büyüme trendini sürdürdü.

Euro Bölgesi’nde bileşik PMI temmuz ayında görülen 15 yılın en yüksek düzeyi olan 60,2 puandan, 59 puana çekildi. Rekor düzeyden yavaşlamaya rağmen bölgenin hizmet sektörü 2006 yılının ortasından bu yana en yüksek ikinci büyüme hızını kaydetti.

IHS Markit ekonomisti Joe Hayes, Euro Bölgesi’nin ağustos ayında rekor düzeyin hemen altında ve güçlü bir büyüme gösterdiğini söyledi. Hayes, “COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesi, son iki aydır 2006 yılının ortasından bu yana görülen en büyük faaliyet artışını destekledi” dedi.