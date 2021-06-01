Euro Bölgesi'nde işsizlik beklentilerin altında geldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Euro Bölgesi ve 27 üyeli AB'nin nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, nisan ayında, mart ayındaki yüzde 8,1 düzeyinden, yüzde 8 düzeyine çekildi.

AB'de ise işsizlik oranı, mart ayındaki yüzde 6,7 düzeyinden nisan ayında yüzde 7,3 düzeyine yüksledi.

Böylece Euro Bölgesi’ndeki işsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 275 bin kişi, Avrupa Birliği’ndeki işsiz sayısı ise 1 milyon 406 bin kişi arttı ve sırasıyla 13 milyon 30 bin ve 15 milyon 380 bin kişi oldu.

Veri öncesi 1,2217 düzeyine kadar gerileyen euro/dolar paritesi enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından hafif yükselişle 1,2233 düzeyinden işlem gördü.