Euro Bölgesi'nde işsizlik ekimde geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de eylül ayında yüzde 6,7 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ekimde de aynı seviyeyi korudu.

Euro Bölgesi'nde ise eylülde yüzde 7,4 olan işsizlik, ekimde yüzde 7,3'e geriledi. İşsizlik, geçen yılın ekim ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 8,4, AB'de de yüzde 7,5 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik, ekimde İspanya'da yüzde 14,5, Yunanistan'da 12,9, İtalya'da 9,4, İsveç’te 8,7, Fransa'da 7,6 ve Almanya'da yüzde 3,3 olarak belirlendi.

AB'de işsiz sayısı ekimde 14 milyon 312 bin olurken, bunun 12 milyon 45 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Ekimde 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 905 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 367 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB ve Euro Bölgesi’nde yüzde 15,9 olarak ölçüldü.