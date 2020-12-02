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Euro Bölgesi'nde işsizlik ekimde yüzde 8,4'e geriledi

Euro Bölgesi'nde işsizlik ekim ayında, eyülül ayındaki yüzde 8,5 düzeyinden, yüzde 8,4 düzeyine geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Eurostat'ın açıkladığı Euro Bölgesi işsizlik verilerine göre, ekim ayında Euro Bölgesi'nde işsizlik yüzde 8,4'e gerilerken, Avrupa Birliği'nde bir değişim göstermeyerek yüzde 7,6'da sabit kaldı.

Avrupa Birliği'ndeki işsiz sayısı ekim ayında 16,24 milyon kişi oldu.

Avrupa Birliği üyeleri arasında en büyük işsizlik oranlarıo İspanya, Kıbrıs ve Litvanya'da görülürken, en düşük oranlar Çekya, Malta ve Hollanda'da görüldü.

 