Euro Bölgesi'nde işsizlik kasımda düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ekim ayında yüzde 6,7 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, kasımda yüzde 6,5'e geriledi.

Euro Bölgesi'nde ise ekimde yüzde 7,3 olan işsizlik oranı, kasımda yüzde 7,2'ye düştü.

İşsizlik oranı, 2020’nin kasım ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 8,1, AB'de ise yüzde 7,4 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, kasımda İspanya'da yüzde 14,1, Yunanistan'da 13,4, İtalya'da 9,2, İsveç’te 8,4, Fransa'da 7,5 ve Almanya'da yüzde 3,2 oldu.

AB'de işsiz sayısı kasımda 13 milyon 984 bin olurken, bunun 11 milyon 829 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Kasımda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 842 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 313 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 15,4, Euro Bölgesi’nde yüzde 15,5 olarak ölçüldü.