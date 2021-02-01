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Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı değişmedi

Euro Bölgesi işsizliği aralıkta bir değişim göstermeyerek yüzde 8,3 düzeyinde sabit kaldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) aralık ayı verilerine göre, Euro Bölgesi’nde mevsimsel olarak ayarlanmış işsizlik oranı aralık ayında yüzde 8,3 olarak açıklandı. Oran aylık bazda bir değişim göstermedi ancak yıllık bazda yüzde 0,9 arttı.

Avrupa Birliği’nde işsizlik oranı ise kasım ayında görülen  yüzde 7,5 düzeyine açıklanırken, yıllık değişim yüzde 1 artış oldu.

AB üyeleri arasında en yüksek işsizlik yüzde 16,2, yüzde 10,1 ve yüzde 9  ile sırasıyla İspanya, Litvanya ve İtalya’da görüldü. En düşük işsizlik oranı ise yüzde 3,1 ve yüzde 3,3 ile sırasıyla Çekya ve Polonya’da görüldü.