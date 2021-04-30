Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı martta hafif azaldı
Avrupa Birliği'nde (AB) işsizlik oranı, mart ayında yüzde 8,1’e geriledi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Euro Bölgesi ve 27 üyeli AB'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, mart ayında, şubat ayındaki yüzde 8,2 düzeyinden, yüzde 8,1 düzeyine çekildi.
AB'de ise işsizlik oranı, mart ayında yüzde 7,3 olurken, oran şubat ayında yüzde 7,4 düzeyindeydi.