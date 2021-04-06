Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı şubatta değişmedi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) şubat ayı verilerine göre, Euro Bölgesi’nde mevsimsel olarak ayarlanmış işsizlik oranı şubat ayında yüzde 8,3 olarak açıklandı. Oran aylık bazda bir değişim göstermedi ancak yıllık bazda yüzde 2 arttı.

Avrupa Birliği’nde işsizlik oranı ise şubat ayında yüzde 7,5 düzeyinde sabit kalırken, yıllık değişim yüzde 1 artış oldu.

AB üyeleri arasında en yüksek işsizlik yüzde 16,1, yüzde 10,2 ve yüzde 9,6 ile sırasıyla İspanya, İtalya ve Litvanya’da görüldü. En düşük işsizlik oranı ise yüzde 3,1 ve yüzde 3,2 ile sırasıyla Polonya ve Çekya’da görüldü.