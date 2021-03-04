Euro Bölgesi'nde işsizlik yüzde 8.1 ile beklentilerin altında geldi
Avrupa'da 19 ülkenin dahil olduğu Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ocak ayında yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Bekletiler işsizliğin yüzde 8,3 seviyesinde geleceği yönündeydi.
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Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat) verileri, euro kullanan 19 ülkenin yer aldığı Euro Bölgesi'nde işsizliğin Ocak ayında yüzde 8,1 seviyesinde kaldığını gösterdi. Reuters anketine katılan ekonomistler Euro Bölgesi'nde işsizlik oranının Ocak ayında yüzde 8,3 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.