Euro Bölgesi'nde istihdam üçüncü çeyrekte toparlandı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Euro Bölgesi ve 27 üyeli Avrupa Birliği'nin (AB) 2020 yılı üçüncü çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde istihdam, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1 yükseldi. İstihdam, 2019'un üçüncü çeyreğine kıyasla ise yüzde 2,3 düşüş gösterdi.

AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2 geriledi.

Böylece, üçüncü çeyrekte AB ve Euro Bölgesi'ndeki istihdam oranları verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı çeyreklik yükselişi gösterdi.

İstihdam COVID-19 edeniyle ikinci çeyrekte AB'de yüzde 2,8, Euro Bölgesi'nde de yüzde 3 gerilemişti.