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Euro Bölgesi’nde ocak ayı imalatı hafif arttı

Euro Bölgesi  imalat faaliyetleri ocak ayında 54,8 puana yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Euro Bölgesi ‘nde imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ocak ayında, aralık ayındaki 54,7 puandan,  54,8 puana yükselerek piyasa beklentilerini karşıladı.

IHS Markit işletme ekonomisti Chris Williamson, Euro Bölgesi’nde imalat çıktılarının sene başından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığına dikkat çekti ve “Büyüme, COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin sıkılaştırılması ve tedarik sıkıntıları etkisiyle, toparlanmanın başlangıcından bu yana en yavaş hızına çekildi” dedi.