Euro Bölgesi’nde ocak enflasyonu yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ocak ayı tüketici fiyat endeksi verileri, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatlarının, aralık ayına göre yüzde 1,2 ve yıllık bazda yüzde 0,9 arttığını gösterdi.

Euro Bölgesi’nde ocak ayı yıllık enflasyonuna en büyük katkı yüzde 1,5 ile, gıda, alkol ve tütün ürünleri kaleminde geldi. Hizmet enflasyonu ve enerji dışı enflasyon yüzde 1,4 artarken, enerji fiyatları yüzde 41 düştü.

Ocak ayında en yüksek enflasyon yüzde 1,7 ile Hollanda’da, yüzde negatif 2,3 ile ise en düşük enflasyon Yunanistan’da görüldü.