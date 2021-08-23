Euro Bölgesi’nde özel sektör son 15 yılın zirvesine yakın düzeyde

IHS Markit'in açıkladığı Euro Bölgesi öncü Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında 59,5 puanla, 15 yılın en yüksek düzeyine yakın düzeyde tutundu.

Bileşik PMI endeksini oluşturan hizmet ve imalat PMI’lar beklentilerin hafif altında kalarak sırasıyla 59,7 ve 61,5 puana çekildiler. Hizmet sektöründe son 2 ayın imalat sektörü ise son 6 ayın en düşük düzeyine geriledi.

Yeni sipariş büyümesi yaklaşık 20 yılın en yüksek düzeyine yükseldiği için talepte daha fazla iyileşme görüldü.

Flaş PMI verilerini yorumlayan IHS Markit Baş Ekonomisti Chris Williamson, "Euro Bölgesi’nin ekonomik toparlanması ağustos ayında etkileici bir hızla devam etti. Delta varyantı endişelerinin devam etmesi talep ve tedarik konularında sorunlara ulaşması mal ve hizmet fiyatlarında artışa neden oldu” dedi.