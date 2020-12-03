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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ekimde yüzde 4,3 arttı

Euro Bölgesi ve AB'de perakende satışlar ekimde yıllık yüzde 4,3 yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde perakende satışlar ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayna göre yüzde 4,3 yükselirken, aylık değişim hem Euro Bölgesi hem de AB'de yüzde 1,5 oldu.

Euro Bölgesi'nde gıda, içecek ve tütün ile gıda dışı kalemlerde perakende satışlar yüzde 2 artarken, otomobil yakıtında yüzde 3,7 artış görüldü.


AB'de ise gıda dışı ürünlerin perakende satışları yüzde 2, gıda, içecek ve tütün'de yüzde 1,9 artarken, otomobil yakıtında yüzde 3,4 geriledi.

Yıllık bazdaki değişimler ise Euro Bölgesi için gıda dışı ürünlerde yüzde 5,4 ve gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,1 artış olurken, otomobil yakıtında yüzde 9,6'lik düşüş görüldü. AB'nin yıllık değişimleri ise gıda dışı ürünlerde yüzde 5,7 ve gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,6 artış ve otomobil yakıtında yüzde 9,5'lik düşüş oldu.