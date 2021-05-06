Euro Bölgesi'nde perakende satışlar martta yüzde 2,7 arttı

Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 11,6 artarken, aylık değişim Euro Bölgesi’nde yüzde 2,7, AB'de ise yüzde 2,6 artış oldu.

Euro Bölgesi'nde gıda, içecek ve tütün ile gıda dışı kalemlerde perakende satışlar yüzde 4,6 artarken, otomobil yakıtında yüzde 2,9 düşüş görüldü.

AB'de ise gıda dışı ürünlerin perakende satışları yüzde 4,2 arttı, otomobil yakıtında yüzde 2,3 azaldı.

Yıllık bazdaki değişimler ise Euro Bölgesi için, online alışverişlerde yüzde 37,2 gıda dışı ürünlerde yüzde 25, otomobil yakıtında yüzde 17,1 artış görülürken, gıda, içecek ve tütün fiyatları yüzde 1,1 azaldı.

AB'nin yıllık değişimleri ise online alışverişlerde yüzde 37,4 gıda dışı ürünlerde yüzde 23,6 ve otomobil yakıtında yüzde 14,1 artış, gıda, içecek ve tütünde ise yüzde 1,2 düşüş oldu.