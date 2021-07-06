Euro Bölgesi'nde perakende satışlar mayısta yüzde 2,7 arttı

Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 9,2 artarken, aylık değişim Euro Bölgesi’nde ve AB'de yüzde 4,6 artış yönünde oldu.

Euro Bölgesi'nde, gıda dışı ürün satışları yüzde 8,8 ve otomobil yakıtlarında yüzde 8,1 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,2 azaldı.

AB'de ise gıda dışı ürünlerin perakende satışları yüzde 8,5 ve otomobil yakıtında yüzde 6,8 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 0,3 azaldı.

Yıllık bazdaki değişimler ise Euro Bölgesi için, otomobil yakıtında yüzde 38,4 artış görülürken, gıda dışı ürünler satışları yüzde 14,8 attı. .

AB'de yıllık değişimler ise otomobil yakıtında yüzde 25 ve gıda dıı ürünerde yüzde 15 artış oldu