Euro Bölgesi'nde perakende satışlar nisanda yüzde 3,1 azaldı

Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 23,9 ve yüzde 22,4 artarken, aylık değişim Euro Bölgesi’nde ve AB'de yüzde 3,1 düşüş oldu.

Euro Bölgesi'nde gıda dışı kalemlerde perakende satışlar yüzde 5,1, online alışverişlerde yüzde 2,9 ve gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 2 azaldı.

AB'de ise gıda dışı ürün satışları yüzde 4,7 ve online alışverişlerde yüzde 3,1 azaldı.

Yıllık bazdaki değişimler Euro Bölgesi için, otomobil yakıtında yüzde 65,5, yakıt hariç gıda dışı ürünlerde yüzde 42,6, online alışverişlerde yüzde 18,2 artış oldu.

AB'nin yıllık değişimleri ise otomobil yakıtında yüzde 54,3, yakıt hariç gıda dışı ürünlerde yüzde 38,6 ve online alışverişlerde yüzde 17,9 artış oldu.