Euro Bölgesi'nde perakende satışlar şubatta yüzde 3 arttı

Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,2 azalırken, aylık değişim Euro Bölgesi’nde yüzde 3, AB'de ise yüzde 2,9 artış oldu.

Euro Bölgesi'nde gıda, içecek ve tütün ile gıda dışı kalemlerde perakende satışlar yüzde 6,8 artarken, otomobil yakıtında yüzde 3,7 artış görüldü.

AB'de ise gıda dışı ürünlerin perakende satışları yüzde 6,2, gıda ve otomobil yakıtında yüzde 2,4 artarken içecek ve tütünde yüzde 0,8 geriledi.

Yıllık bazdaki değişimler ise Euro Bölgesi için gıda dışı ürünlerde yüzde 5,5 ve otomobil yakıtında yüzde 13’lük düşüş görülürken, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9 artış oldu. AB'nin yıllık değişimleri ise gıda dışı ürünlerde yüzde 5,7 ve otomobil yakıtında yüzde 11,9 düşüş, gıda, içecek ve tütünde ise yüzde 1,8 artış oldu.