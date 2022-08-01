Euro Bölgesi'nde PMI beklenti üzerinde
Euro Bölgesi'nde imalat PMI temmuzda yüzde 49.8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.
Piyasalar, ağustos ayına yoğun veri akışı ile başladı. Ayın ilk gününde imalat PMI verileri geldi.
IHS Markit Euro Bölgesi nihai imalat PMI verisi Temmuz ayında 49.8 ile 49.6 olarak açıklanan öncü verinin üzerinde gerçekleşti. Reuters anketine katılan ekonomistler PMI'ın 49.6 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.
Euro Bölgesi: 49,8 (Beklenti 49,6, Önceki 49,6)
Almanya: 49,3 (Beklenti 49,2, Önceki 49,2)
İngiltere: 52,1 (Beklenti 52,2, Önceki 52,2)
İtalya: 48,5 (Beklenti 49,1, Önceki 50,9)
Fransa: 49,5 (Beklenti 49,6, Önceki 49,6)
İspanya: 48,7 (Beklenti 50,2, Önceki 52,6)
Yunanistan: 49,1 (Önceki 51,1)
Rusya: 50,3 (Önceki 50,9)
Hindistan: 56,4 (Önceki 53,9)
Güney Kore: 49,8 (Önceki 51,3)
Türkiye: 46,9 (Önceki 48,1)