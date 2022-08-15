Euro Bölgesi'nde resesyon beklentileri artıyor. Bloomberg tarafından ekonomistler arasında yapılan anket, Euro Bölgesi ekonomisinin resesyona girmesi olasılığının Kasım 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi.

Ankete göre, Euro Bölgesi ekonomisini iki çeyrek üst üste resesyona girmesi olasılığı bir önceki anketteki yüzde 45'ten yüzde 60'a çıktı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı öncesinde bu oran yüzde 20 seviyesindeydi.

Ankete göre, enflasyonun 2022 yılında yüzde 8 civarında tepe yapması, enflasyonun 2024'te yüzde 2'ye yavaşlaması bekleniyor.

ECB'den Eylüm ayında 50 baz puan faiz artırımı bekleyen ekonomistler, Mart 2023'te de 25 baz puanlık artırım olacağını öngörüyorlar.