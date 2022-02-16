Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 Aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 1,2, Aralık 2020'ye göre de yüzde 1,6 arttı.

AB'de ise sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 yükselirken, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,5 yükseldi.

Böylece 2021 yılı genelinde sanayi üretimi önceki yıla kıyasla Euro Bölgesi'nde yüzde 7,8, AB'de de yüzde 8,2 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 10,3 ile İrlanda'da, yüzde 6,2 ile Litvanya'da ve yüzde 5,1 ile Lüksemburg'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 2,9 ile Çekya'da, yüzde 1,1 ile Avusturya'da ve yüzde 1 ile İtalya'da belirlendi.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 33,3 ile Litvanya'da, yüzde 14,3'le Bulgaristan'da ve yüzde 14,1'le Polonya'da artarken, Malta'da yüzde 7,1, İrlanda'da yüzde 2,9, Çekya'da yüzde 2,1 azaldı.