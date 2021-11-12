Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi beklentileri aştı

Euro Bölgesi'nde eylül ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,2 düştü, ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artış gösterdi.

Ekonomistler ise eylül ayında sanayi üretimini bir önceki aya göre yüzde 0,5 gerilemesini ve yıllık yüzde 4,1 artmasını bekliyorlardı.

Eurostat verilerine göre eylül ayında gıda, giyim eşyası gibi dayanıklı olmayan mal üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,0 artarken, geçen yılın da yüzde 8,5 üzerinde gerçekleşti.

Sermaye malları, makina ve ekipman, üretimi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 azalırken, yıllık bazda yüzde 5,9 büyüdü.

Dayanıklı mal üretimi ise eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 arttı.