Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi değişmedi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı Ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta aralık ayına kıyasla değişmezken, Ocak 2021'e göre ise yüzde 1,3 geriledi.

AB'de sanayi üretimi, ocakta hem bir önceki aya kıyasla hem de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 6,2 ile Avusturya'da, yüzde 3,1 ile Çekya'da ve yüzde 3 ile Polonya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 6,1 ile Estonya'da, yüzde 5 ile Portekiz'de ve yüzde 4,1 ile Yunanistan'da belirlendi.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 24,7 ile Litvanya'da, yüzde 17,3 ile Avusturya'da ve yüzde 16,6 ile Polonya'da artarken, İrlanda'da yüzde 20, Portekiz'de yüzde 4,2 ve Malta'da yüzde 3,8 azaldı.