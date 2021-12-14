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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde arttı

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 1,1, Ekim 2020'ye göre de yüzde 3,3 arttı.

AB'de sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,6 yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3 ile Almanya ve Slovakya'da, yüzde 2,5 ile Yunanistan'da ve yüzde 2,1 ile Danimarka'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 2,4 ile Estonya'da, yüzde 1,5 ile Letonya'da ve yüzde 0,9 ile Hollanda ve Romanya'da belirlendi.

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