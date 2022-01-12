Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 kasım ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 2,3 artarken, Kasım 2020'ye göre yüzde 1,5 geriledi.

AB'de ise sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 yükselirken, önceki yılın aynı dönemine göre sabit kaldı.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 37,3 ile İrlanda'da, yüzde 5,9 ile Polonya'da ve yüzde 4,8 ile Çekya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 4,4 ile Belçika'da, yüzde 3,7 ile Malta'da ve yüzde 2,3 ile Lüksemburg'da belirlendi.