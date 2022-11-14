Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,9, Eylül 2021'e göre de yüzde 4,9 artış kaydetti.

AB'de de sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 yükseldi.

AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 11,9 ile İrlanda'da, yüzde 7,1 ile Belçika'da ve yüzde 1,6 ile Macaristan ve Hollanda'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 8,2 ile Litvanya'da, yüzde 4,5 ile Yunanistan'da ve yüzde 3,6 ile Estonya'da tespit edildi.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 31 ile İrlanda'da, yüzde 19 ile Danimarka'da ve yüzde 14,2 ile Malta'da artarken, Estonya'da yüzde 7,5, Letonya'da yüzde 3,7 ve Slovakya'da yüzde 1,9 geriledi.