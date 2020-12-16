Euro Bölgesi'nde ticaret fazlası ekimde 30 milyar euroya yükseldi

Euro Bölgesinde ticaret dengesi ekim ayında, aylık 5,2 milyar euro ve yıllık 2,8 milyar euro artışla 30 milyar euroya yükseldi.

Euro Bölgesi'nin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 düşüşle, 199,3 milyar euro olurken, ithalatı aynı dönemde yüzde 11,7 düşüşle 169,3 milyar euroya geriledi.

Diğer yandan, Euro Bölgesi'nin bölge içindeki ticareti yıllık bazda yüzde 6,8 düşüşle 166,1 milyar euroya geriledi.

Diğer yandan, Euro Bölgesi'nde işletme faaliyeti istikrarlı seyrine devam etti ve bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI), kasım ayındaki 45,3 puandan, aralık ayında 49,8 puana yükseldi.

Bileşik PMI'da görülen artışı, hizmet sektöründe görülen zayıflamayı dengeleyen imalar çıktıları destekledi.

IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson, "COVID-19 tedbirlerinin oluşturduğu endişeler etkisiyle kasımda gerileyen endeks yeniden istikrarlı hale geldi. Veriler sektörlere göre farklılık gösterse de, yılın dördüncü çeyreğinde görülen gerilemeler diğer çeyreklere göre daha hafif düzeyde.