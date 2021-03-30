Euro Bölgesi’nde tüketici güveni martta değişmedi
Euro Bölgesi’nde güven endeksleri mart ayında yükselirken, tüketici güveni sabit kaldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı Euro Bölgesi tüketici güveni, beklentiler doğrultusunda negatif 10,8 puanda sabit kaldı.
Euro Bölgesi’nde ekonomik hassasiyet göstergesi ise mart ayında, aylık 7,6 puan arttı ve 101 puana yükseldi.
Sanayi güveni mart ayında, negatif 3,1 puandan, 2 puana yükselirken, hizmet güveni negatif 17 puandan negatif 9,3 puana yükseldi. Piyasa beklentileri sanayi güveni için 0 puan ve hizmet güveni için negatif 14,8 puana yükselme yönündeydi